الرقص القطبي سبب مشادة ناهد السباعي ومتابعة لها

تألقت الفنانة ناهد السباعي منذ أسابيع بتقديم وصلة من فن الرقص القطبي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
وتفاجأت الفنانة ناهد السباعي اليوم بإحدى التعليقات من إحدى متابعيها المدعوة "راندا"، قائلة: "حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة لأهلها؛ لأنها عمرها ما حتبقي جينفر لوبينز، مضيفةبطلي تقليد بقي".
وأدى ذلك الرد غضب الفنانة
وتابعت ناهد السباعي :"تحبي أكملك يا حلوة ولا كفاية كده لما تبقي تعرفي تعملي حركة من اللي بعملها أبقي أكلمي، وعيشة انتِ عيشة بلدك بدل عقدة الخواجة دي".
وتوالت التعلقيات، من محبي وجمهور الفنانة ناهد السباعي، والتي هاجمت المدعوة راندا.
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