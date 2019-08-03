الرقص القطبي سبب مشادة ناهد السباعي ومتابعة لها

تألقت الفنانة ناهد السباعي منذ أسابيع بتقديم وصلة من فن الرقص القطبي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وتفاجأت الفنانة ناهد السباعي اليوم بإحدى التعليقات من إحدى متابعيها المدعوة "راندا"، قائلة: "حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة لأهلها؛ لأنها عمرها ما حتبقي جينفر لوبينز، مضيفةبطلي تقليد بقي".

وأدى ذلك الرد غضب الفنانة

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ناهد السباعي مما جعلها ترد بلهجة قوية قائلة: "طيب يا رندا أحب اعرفك مين أهلي اللي أنتِ عايزاني أعيش عيشتهم، هما أكبر من جينفر لوبيز بكتير جدي من أمي فريد شوقي جدتي من أمي هدي سلطان جدي محمد فوزي أخو هدي سلطان جدي من أبويا عبد المنعم السباعي ظابط من الظباط الأحرار، و مؤلف أروح لمين لأم كلثوم و مؤلف فيلم اسماعيل ياسين في الجيش و رئيس و مشرف على الإذاعة و التلفزيون و غيرها ويوسف السباعي الأديب الكبير و أمي بقي ناهد فريد شوقي منتجة عظيمة من أعمالها (لن اعيش في جلباب أبي) (حديث الصباح و المساء) و (حتي لا يطير الدخان) و غيرها و أبويا كان كاتب و صحفي و مخرج كبير.

وتابعت ناهد السباعي :"تحبي أكملك يا حلوة ولا كفاية كده لما تبقي تعرفي تعملي حركة من اللي بعملها أبقي أكلمي، وعيشة انتِ عيشة بلدك بدل عقدة الخواجة دي".

وتوالت التعلقيات، من محبي وجمهور الفنانة ناهد السباعي، والتي هاجمت المدعوة راندا.