بالفيديو.. "كل يوم" للمطرب صفوت حسام تتخطي مليون مشاهدة علي اليوتيوب

حققت أغنية "كل يوم" للمطرب صفوت حسام، مليون نسبة مشاهدة علي اليوتيوب في اقل من اسبوع على عرضها، حيث انه قرر إعادة توزيع الاغنية نفسها مرة أخري بطريقة جديدة وموسيقي غربية بعد نجاحها عربيا علي الاستايل "اللاتن" وسوف يتم طرحها علي اليوتويب بعد عيد الأضحي مباشرة .

أغنية " كل يوم " يتم حاليا إذاعتها علي قناة free TV و sound cloud واليوتيوب وعلي قنوات الراديو الإذاعية.

والاغنية من كلماته والحانه وتوزيع : عمرو عبدالفتاح وميكس وماستر: ماهر صلاح وإخراج: حسام بدران.

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أغنية " كل يوم " تناقش حالة عامة

للشباب وأفكارهم في الحب ومعاناته في الزواج بشكل ومضمون مختلف تماما عن الأعمال الغنائية الذي قدمت في هذا الإطار.

يذكر أن صفوت حسام حقق نجاحا كبيرا في اخر أغانيه " معني الحب " وهي من كلماته وألحانه وتوزيع : احمد العسال وهندسة صوتية : محمد صقر .ومن المقرر إعادة توزيع أغنية " كل يوم" بشكل جديد ستنال اعجاب الجمهور.