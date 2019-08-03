شاهد..وفاء الحكيم: الفن هو مصدر قوة مصر الناعمة

أكدت الفنانة وفاء الحكيم أن القوى الناعمة هي القوى الحقيقة لمصر؛ لأنها أرقت وجدان الفكر المصري، كما علت باسمها.
و أضافت في تصريح خاص لـ "الوفد": أن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12، كان مختلفًا هذا العام، و أكثر تطورًا، حيث ضم 5 مسابقات، كما تم تكريم 12 فنان مصري، بالإضافة إلى تكريم بعض من ضيوف الشرف، وتم إصدار 20 كتاب، وتم عرض 70 عمل فني، بـ 144 ليلة عرض".
وأقيم المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، يوم الأربعاء الماضي برئاسة النجم أحمد عبد العزيز، وبحضور أعضاء اللجنة العليا والدكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلي للثقافة.
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