شاهد..وفاء الحكيم: الفن هو مصدر قوة مصر الناعمة

أكدت الفنانة وفاء الحكيم أن القوى الناعمة هي القوى الحقيقة لمصر؛ لأنها أرقت وجدان الفكر المصري، كما علت باسمها.

و أضافت في تصريح خاص لـ "الوفد": أن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ

12، كان مختلفًا هذا العام، و أكثر تطورًا، حيث ضم 5 مسابقات، كما تم تكريم 12 فنان مصري، بالإضافة إلى تكريم بعض من ضيوف الشرف، وتم إصدار 20 كتاب، وتم عرض 70 عمل فني، بـ 144 ليلة عرض".

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وأقيم المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، يوم الأربعاء الماضي برئاسة النجم أحمد عبد العزيز، وبحضور أعضاء اللجنة العليا والدكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلي للثقافة.