بالفيديو.. عزة نبيل لـ"الوفد": إقامة مهرجان لمسرح الأطفال العام المقبل

أعربت الفنانة عزة نبيل عن ساعدتها، بحضور المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ 12. وأكدت في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أهمية الاهتمام بمسرح الاطفال و العرائس، قائلة: "أول مرة المهرجان يفعل شيئاً جديداً، وهو تواجد مسابقة لمسرح العرائس للأطفال"، وذلك يعطي فرصة كبيرة لجميع الأطفال بالتحاق بالتمثيل المسرحي. جديداً، وهو تواجد مسابقة لمسرح العرائس للأطفال"، وذلك يعطي فرصة كبيرة لجميع الأطفال بالتحاق بالتمثيل المسرحي. وأضافت الفنانة عزة نبيل قائلة: "العام القادم سيقام Advertisements مهرجان مختص بالأطفال، حتي يعطي حق الأطفال في التمثيل بصورة كاملة". مهرجان مختص بالأطفال، حتي يعطي حق الأطفال في التمثيل بصورة كاملة". يذكر أن أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، يوم الأربعاء الماضي برئاسة النجم أحمد عبد العزيز، وبحضور أعضاء اللجنة العليا والدكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلي للثقافة.

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