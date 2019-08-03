بعد انتحال شخصيته.. أحمد فهمي يحذر من الحسابات المشبوهة

حذر الفنان أحمد فهمي جمهوره من أحد الحسابات الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ينتحل مستخدمه اسمه.
وكتب فهمي عبر حسابه بموقع فيسبوك: "مساء الخير .. بجد مش قادر أصدق الشخص المريض اللي منتحل اسمي و شخصيتي و بيقول كلام على لساني، عايز أطلب من كل الناس و أحذرهم من الشخص ده، و أنا بالفعل أخدت إجراءات مع مباحث الإنترنت،و العقوبة ٦ شهور حبس لأي شخص ينتحل شخصية حد تاني، ربنا يحفظنا جميعًا من الأشكال دي".
وكان شخص انتحل شخصية الفنان أحمد فهمي بحساب زائف على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و وجه رسالة من خلاله بها سب و قذف لأحد رؤساء الأندية الكبرى في مصر.
وتتكرر حالات انتحال أسماء المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ينخدع البعض من الجمهور، و أيضًا من زملائهم الفنانين، و يتحدثون معاهم، إلا أنه فجأة تكون تلك الصفحات بنشر ما يسيء للفنان حيث تنشر صورا إباحية، أو تعلن عن حفلات، أو حملات للنصب.
بدوره أكد الفنان أشرف زكي، رئيس المهن التمثيلية على أن الفنانين من واجبهم تحذير جمهورهم من تلك الصفحات؛ حتي لا يتم التعامل معها.
كما طالب أي ممثل يتعرض لاختراق صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإبلاغ النقابة على الفور.
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