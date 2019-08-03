قضية استغلال طفلة على اليوتيوب تشغل الرأي العام في مصر.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 09:51 مساءً - قررالنائب العام المصري اليوم السبت، فتح التحقيق في البلاغ المقدم من المجلس القومي للأمومة والطفولة، بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل والديها، ”اليوتيوبرز“ المعروفين إعلاميًا بـ“أحمد حسن وزينب“.

وتقدم المجلس القومي بالبلاغ؛ بعد قيام الوالدين باستغلال ابنتهما حديثة الولادة ”إيلين“، حيث قاما بتصوير مقاطع فيديو لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقومان بضربها لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب الفيديو في حالة من الجدل والغضب، إلى جانب الاهتمام بالأمر عبر وسائل الإعلام وبرامج ”التوك شو“، ما أثار غضب متابعي مواقع التواصل.

ووجه المجلس القومي للوالدين تهمًا، من بينها الإساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ ”تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد“.