كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 09:51 مساءً - قدّمت خبيرة تجميل جويل مردينيان نصائح وصفتها بالمهمة حول كيفية اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية بطريقة صحيحة. فقد نشرت جويل مردينيان صورة لها على انستقرام برفقة طفلها نثان، مُشدِّدة فيها على أهمية الرضاعة الطبيعية بمناسبة الاحتفال بأسبوع الرضاعة الطبيعية. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جويل مردينيان تنصح باستخدام اوراق الملفوف لتخفيف الام الرضاعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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