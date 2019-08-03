شاهد.. لبنانية حسناء تتألق بعزف النشيد الوطني العراقي على الكمان في كربلاء!

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 09:51 مساءً - أصبحت العازفة اللبنانية جويل سعادة حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد تألقها خلال عزف النشيد الوطني العراقي في حفل افتتاح بطولة “آسيا سيل” لاتحاد غرب آسيا، على أرضية ملعب كربلاء الدولي أمام أكثر من 30 ألف متفرج.
وازداد عدد المعجبين بصفحة جويل سعادة على “إنستغرام”، بسرعة خلال الساعات الماضية، حيث ارتفع عدد المتابعين إلى أكثر من 63 ألف شخص.
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