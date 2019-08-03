من هي مديحة كامل التي يحتفل غوغل بذكرى ميلادها؟

احتفل محرك البحث الشهير “غوغل” اليوم السبت، 3 آب/أغسطس بذكرى الـ73 لميلاد الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل، التي أنهت حياتها المهنية باعتزال مفاجئ بعدما قدمت العديد من الأعمال المهمة.

وقام موقع غوغل في خطوة رمزية بوضع صورة مرسومة للفنانة مديحة كامل على صفحة محرك البحث وذلك تقديرًا لاعمالها ونجاحاتها التي بقيت حاضرة الى يومنا هذا.

من هي مديحة كامل؟

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بدأت مديحة كامل مشوارها الفني في عام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء، وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت علي دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم “30 يوم في السجن” ثم اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر ثم عادت من جديد لتمثل في مصر ولبنان في أدوار لم تجلب لها الشهرة الواسعة ولكنها حققت انتشارا كبيراً ولعبت أدوار البطولة الثانية في أفلام كثيرة حتي جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه “الصعود إلى الهاوية” مع الفنان محمود ياسين بعدما رفضت الدور كل من عرض عليها الدور من نجمات السبعينات لتنطلق بعد هذا الفيلم في عالم النجومية.

ارتدت الحجاب واعتزلت العمل في المجال الفني في أبريل 1992 وكان آخر أفلامها فيلم “بوابة ابليس” الذي أتلفت بعض مشاهده وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة دوبليرة لأن الفنانة مديحة كانت قد أعتزلت الفن وقتها ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل.

عانت من مرض القلب طوال حياتها، وتوفيت في منزلها في 13 يناير 1997 .

جدير بالذكر أنها لم تظهر إعلاميًا بعد اعتزالها الفن إلا في مقابلة في برنامج «حوار صريح جدا» عام 1995، ولكن تم منع عرض الحلقة لهجومها على الوسط الفني.