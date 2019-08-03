ردّ فعل إليسا بعد خروجها من برنامج المواهب "ذا فويس"

ألغت الفنانة اللبنانية إليسا متابعتها للصفحة الرسمية لبرنامج المواهب "ذا فويس"، بعد عدم مشاركتها في موسمه الخامس، وخروجها من قائمة النجوم - المدرّبين، إذ يستمر من مدرّبي الموسم الماضي كل من أحلام ومحمد حماقي، ويشغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

أُعلن رسميا عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي the Voice بصيغته العربية، خلال آب الحالي، ومع قرب البدء بتصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" من البرنامج، يترقّب الجمهور والنقّاد على حدّ سواء عودة الثنائي راغب وأحلام معا مجددا إلى الشاشة، كما يتطلّعون إلى معرفة نظراء الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة.

ويتولّى على مستوى التقديم كل من ياسر السقاف وناردين فرج، ويُخرج البرنامج بموسمه الخامس جنان منضور.

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