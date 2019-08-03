محمد كريم في مواجهة نيكولاس كيدج في إعلان أحدث أفلامه

طرحت الشركة المنتجة لفيلم A score to settle بطولة الفنان العالمي نيكولاس كيدج والنجم المصري محمد كريم، التريللر الأول للفيلم.

وأظهر التريللر حالة الصراع بين محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث جمعتهما العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

يجسد محمد كريم في الفيلم الأميركي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، دور شخص يدعى جيمي وهو رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه التحضير لشهور طويلة نظرا إلى صعوبة الدور، وهذه تعد بداية قوية في السينما الأميركية والعالمية لفنان مصري وعربي وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية في سينما هوليوود.

تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج الذي يلعب دور قاتل محترف يدعى فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عامًا، بما فيهم الشخصية التي يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في عدد من مهرجانات السينما العالمية قبل طرحه آخر العام الجاري في دور العرض السينمائية عالميا وفي الشرق الأوسط.

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