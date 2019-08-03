أبو يكشف عن جنس مولوده المنتظر

بعد أن أعلن حمل زوجته، بنشر صورة لهما من حفل زفاف نجل المصمم اللبناني إيلي صعب، إيلي جونيور، من عروسه، كريستينا مراد.

شارك الفنان المصري، أبو، صاحب أغنية "تلات دقات"، متابعي صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه سيصبح والداً لفتاة، معلناً بذلك عن جنس المولود المنتظر.

وقد تلقى أبو، تعليقات من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مهنئين إياه، بالطفلة المنتظرة.

يذكر أن زوجة أبو، التي عقد قرانه عليها بعد إطلاقه لأغنية "تلات دقات"، ونجاحها الكبير، على صعيد العالم العربي، تدعى نهال لهيطة، وهي تمر بأشهر حملها الأخيرة

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