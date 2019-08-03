خالد علامة يطلّ للمرة الأولى مع ابنتَي عمّه

إجتمع خالد علامة، نجل الفنان راغب علامة، بابنتَي عمّه في إحدى المناسبات التي تبدو أنها عائلية. وظهر معهما للمرة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر خالد الصورة المرفقة التي جمعته بابنتَي عمّه، وظهر فيها أيضاً شقيقه الأصغر لؤي. وعلّق خالد عليها قائلاً: "بنات العمّ". وتلقّى مجموعة من التعليقات المشيدة بجمال الفتاتين.

وتجدر الإشارة إلى أن خالد ولؤي أمضيا، خلال الأيام الأخيرة، عطلة صيفية بامتياز مع والدهما ووالدتهما جيهان علامة في اليونان.

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