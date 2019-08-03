شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجى تطرح أحدث فيديو كليب لها عبر أغنية "أنت حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة هبة طوجى مؤخراً فيديو كليب جديد عبر يوتيوب من خلال أغنية "أنت حبيبي"، والتى تعد أحد أغانى ألبوم "هبة طوجي 30"، وهى من كلمات غدى الرحباني، توزيع وألحان أسامة الرحباني. والأغنية من إخراج ادر موصللي، وتأتى بعدما أحيت طوجى مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن مهرجان الأرز الدولية، وقدمت من خلاله ديو غنائى مع المطرب العالمي أندريا بوتشيلي. Advertisements

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