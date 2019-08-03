شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحيى حفلًا غنائيًا فى السعودية ويطرح أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب حمادة هلال حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية فى الأيام المقبلة بجدة، ويفاجئ حمادة الجمهور السعودى بالعديد من الأغانى، ومن المقرر أن يقدم حمادة خلال الحفل منها "أشرب شاى، وتعالالى، ومش أى حد يقولك عنى كلام تصدق، والأيام، ودايما دموع، وعايزين عزة".

من ناحية أخرى يستعد حمادة لطرح أغنية جديد إلا أنه تكتم على اسمها وتفاصيلها، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الفترة المقبلة، بعد ما نشر حمادة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن مفاجاة قائلا: "وحشتونى أوى أغنية اشرب شاى كانت غنوة بره الصندوق الغنوة اللى جاية إن شاء الله مفيش صندوق خالص.. انتظرونا".

يذكر أن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" هو من إنتاج شركة سينرجى والتى يشارك فى بطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل،إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.