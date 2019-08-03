شكرا لقرائتكم خبر عن "نايت كلوب" يجمع محمد إمام وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل بـ"لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم محمد إمام من تصويرعدة مشاهد بفيلمه الجديد "لص بغداد" ، المقرر عرضه الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز" حيث صور إمام وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل 6 مشاهد داخل "نايت كلوب"، وجاءت المشاهد عبارة خطة للسرقة، ويواصل مخرج العمل أحمد خالد موسى تصوير الفيلم خلال الأيام المقبلة، حيث يعاين حالياً بعض أماكن التصوير المقرر التصوير فيها، وأبرزها التصوير داخل إحدى حمامات السباحة فى استاد القاهرة .

وكانت الشركة المنتجة برئاسة أحمد بدوى، استبعدت دولة تايلاند من التصوير الخارجى للفيلم ، حيث كان من المفترض تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة المقبلة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذ تبحث شركة "سينرجى فيلمز" برئاسة أحمد بدوى المدير العام، عن دولة أوروبية لتصوير المشاهد الخارجية خلال الفترة المقبلة .

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.