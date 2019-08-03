شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب ينعى والد المنتج الفني حمادة إسماعيل والان مع التفاصيل

نعى المطرب المصري عمرو دياب، ببالغ الحزن والأسى، اللواء إسماعيل أمين عبدالله، والد المنتج الفني ، حمادة إسماعيل. حيث نشر "دياب" صورة له بصحبه حمادة اسماعيل، على حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا عليها "خالص عزائي لأخي وصديقي حمادة إسماعيل لوفاة والده رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

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