زياد الرحباني يقدّم روائع أرشيفه الفني لأول مرة في تونس

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Aug 03, 2019
ليلة موسيقية ممتازة شهدها جمهور مهرجان الحمامات الدولي في سهرة الجمعة في الثاني من آب/اغسطس الجاري مع الموسيقي العبقري زياد الرحباني الذي يزور تونس لاول مرة وامتلأت مدرجات المسرح بجمهور تواق إلى مشاهدة الرحباني والاستماع الى موسيقاه واغانيه الساخرة.
انطلق الحفل بموجة عارمة من التصفيق والصراخ والتعابير الترحيبية بالرحباني الذي قدم رفقة فرقة موسيقية متعددة الجنسيات من مصر وسوريا وأرمينيا وهولندا مؤلفة من خمسة عشر عازفًا مجموعة من أجمل إبداعاته الموسيقية والغنائية الرائعة.
على مدى ساعة ونصف وفي جزئين من السهرة قدم زياد وفرقته أغنيات ومعزوفات موسيقية تنوعت بين قديم وجديد اعادت الجمهور إلى أعمق الذكريات وأجملها، فقدّم روائع أرشيفه الفني بتوليفة ساحرة انصهر فيها الرحباني مع آلة البيانو.
امتع زياد الرحباني بعزفه وبمؤلفاته الموسيقية، وبفنه الشامل الذي بان جليّا على المسرح جمهوره الذي كان من مختلف الفئات العمرية والذي جاء باعداد غفيرة فأدخل الفرح إلى قلوب عشّاقه وعشّاق الموسيقى.
“الشرق الأوسط “هدوء نسبي” الأمل “شو هالايام”، “امرك سيدنا”، “تلفن عياش” “اسمع يا رضا” “انا موش كافر” وغيرهم من روائع زياد حضرت معهم ذكرى جوزيف صقر رفيق دربه وطيف السيدة فيروز والدته التي نادى باسمها الجمهور مرارًا.
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