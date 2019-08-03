بهذه الكلمات عايدت أصالة ابنتها “شام”

جميعنا يعرف العلاقة القوية التي تربط الفنانة السورية أصالة نصري بابنتها شام، حيث ترافقها الأخيرة في أغلب حفلاتها وتكون دائما معها والى جانبها في كافة نشاطاتها، كما تشكل الداعم الاساسي لوالدتها في كل ما تقدمه للجمهور من فن وأغانٍ جديدة.

وبمناسبة عيد ميلاد شام، نشرت أصالة على حسابها عبر موقع “انستغرام” صورة لابنتها، ارفقتها بكلام نابع من قلب أم سهرت وضحت وحرصت على أن تكون ابنتها انسانة ناجحة في الحياة ومحبوبة ومتفوقة في كل خطواتها.

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فكتبت أصالة: “أنتِ دليلي للنّقاء … أنتِ مصدر سعادتي وثقتي وأنتِ السّبب الأكبر لنجاحي… أنتِ روحي ، أنتِ عيناي الّتي أرى بهما …أنتِ مصدر افتخاري وأنتِ شريكتي بالأمومة لكلّ أبنائي… أنتِ الدّليل لي ، أنتِ عنوان أملي وأنتِ غدي… كلّ عام تكبرين فيه يكبر كلّ ماذكرت ويتجدّد .. لولاكِ ماكنتُ أنا أنا … كالعاشقين حين أسمعك تتدفّق في قلبي الحياة … وحين أراكِ أرى من خلالك عمري… يتنقّل فيكِ وطني أينما حللتِ… أنتِ الشّام وأنتِ شجري وأنتِ أجمل وردة رأتها عيني وأنتِ زهرتي الّتي تحلو وتتفتّح وتملئُ حياتي عطراً وجمالاً… كلّ عام وأنتِ بألّف خير ياكلّ الخير”.

وعندها توالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على الشبه الكبير بين أصالة وابنتها، كما عبّروا عن حبهم لنجمتهم وبالتالي تمنوا للشابة شام العمر المديد وأن يطيل الله بعمر والدتها، الفنانة العظيمة والمميزة.

نذكر أن أصالة كانت قد أطلقت مؤخراً أغنية “بنت أكابر” التي جاءت باللهجة الصعيدية، وهي من كلمات ابو نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، كما طرحتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج أدهم الشريف، ونجحت الاغنية في تحقيق نسب مشاهدة عالية.