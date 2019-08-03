كاظم الساهر يتعرّض في لبنان لموقف محرج بسبب فتاة

اقتحمت معجبة بالفنان كاظم الساهر المسرح خلال إحيائه حفلاً ضمن فعاليات مهرجانات إهدن الدولية، واضعة إياه في موقف أثار الجدل في أوساط متابعيه.

واعتلت المعجبة المسرح أمام الساهر أثناء تقديم أغنيته "قولي أحبك"، وبدأت تتمايل وترقص امامه، فتركها ترقص على المسرح وأكمل الغناء، ثمّ أمسك بيدها وأنزلها عن المسرح بكل هدوء.

قد يهمك ايضاً:

كاظم الساهر يغيب عن الأضواء للتحضير لأضخم أعماله

صورة لكاظم الساهر تحظى بإعجاب الجمهور