فن ومشاهير

كاظم الساهر يتعرّض في لبنان لموقف محرج بسبب فتاة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اقتحمت معجبة بالفنان كاظم الساهر المسرح خلال إحيائه حفلاً ضمن فعاليات مهرجانات إهدن الدولية، واضعة إياه في موقف أثار الجدل في أوساط متابعيه.

واعتلت المعجبة المسرح أمام الساهر أثناء تقديم أغنيته "قولي أحبك"، وبدأت تتمايل وترقص امامه، فتركها ترقص على المسرح وأكمل الغناء، ثمّ أمسك بيدها وأنزلها عن المسرح بكل هدوء.

قد يهمك ايضاً:

كاظم الساهر يغيب عن الأضواء للتحضير لأضخم أعماله 

صورة لكاظم الساهر تحظى بإعجاب الجمهور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يتعرّض في لبنان لموقف محرج بسبب فتاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا