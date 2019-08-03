جنيفر لوبيز تستعد للقاء جمهورها العربي في مصر

تستعدّ النجمة العالمية جنيفر لوبيز للقاء جمهورها العربي في مصر، وذلك في حفلتها الأولى في مصر في 8 آب في منطقة العلمين الجديدة، حيث شملت جولتها الغنائية احتفالاً بعيد ميلادها الخمسين تحت عنوانIt's my party ، وأصرّت على اصطحاب أسرتها معها في زيارتها الأولى لمصر بالإضافة إلى فريق عملها المكوّن من 80 شخصاً.

وأشارت "نواعم" إلى أنّ لوبيز احتارت المصمم العالمي زهير مراد في جولتها الغنائية الأخيرة، حيث تراه مصمم الأزياء المفضّل لديها وتعتمد عليه في معظم إطلالتها خلال الفترة الأخيرة.

ويعمل القائمون على زيارة لوبيز إلى مصر على تنظيم برنامج سياحي متميز لها ولأسرتها، خصوصاً أن الهدف الرئيسي من زيارتها هو الترويج للسياحة.

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