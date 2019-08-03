أمينة خليل تستأنف تصوير مشاهدها في لص بغداد بإحدى الدول الأوروبية

انتهت الفنانة أمينة خليل من تصوير يومها الأول من فيلم "لص بغداد"، للنجم محمد إمام، وتستأنف تصوير مشاهدها فى إحدى الدول الأوروبية مع باقى فريق العمل بعد عيد الأضحى المبارك.

وجمعت المشاهد بينها وبين فتحى عبدالوهاب، ومحمد إمام بطل العمل، ومحمد عبدالرحمن واحمد العوضى.

وتظهر أمينة بشخصية جديدة ومختلفة تماما تجسد شخصية زعيمة عصابة ومافيا فى دولة العراق، وتعد محور الأحداث الرئيسية فى الفيلم، فهى شخصية شريرة وقوية ومتسلطة ولديها جيش كبير من المافيا تقوم بالسيطرة عليه.

يشارك فى بطولة "لص بغداد" فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين.. الفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

Advertisements

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أمينة خليل كان فيلم "البدلة" مع النجم تامر حسنى، وأكرم حسنى، من إخراج ماندو العدل، وتأليف أيمن بهجت قمر.

قد يهمك ايضاً:

أمينة خليل تؤكد أن دورها في "قابيل" هو الأصعب في مشوارها

أمينة خليل تتألق بالأبيض والأسود في أحدث جلسة تصوير