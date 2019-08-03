"لسه مالوش اسم".. فيلم قصة حياة ألفيس بريسلى بدور السينما فى 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق السينما فى العالم عرض فيلم السيرة الذاتية للنجم العالمى ألفيس بريسلى، والذى قام بإخراجه المخرج الاسترالى باز لورمان، ويلعب أوستن بتلر دور ملك الروك فى هذا العمل. وأعلنت شركة Warner Bros أنه من المقرر أن يعرض الفيلم فى أكتوبر 2021، ولم يتم تسميته حتى الآن، وهو العمل الذى سيعرض مرحلة صعود بريسلى إلى الشهرة على خلفية تطور المشهد الثقافى فى أمريكا. Advertisements

الفيس بريسلي (2)

النجم الراحل الفيس بريسلي

الفيس بريسلي (1)

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