شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبرز مشاهد محمد كريم مع نيكولاس كيدج بعد طرح فيلمهما بالأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أن طُرح بالأمس فيلم "A Score to Settle" للنجم نيكولاس كيدج بدور العرض، والذى يجمعه بالفنان محمد كريم، حتى أثارت المشاهد التى تجمع بين الأخير ونيكولاس كيدج ردود فعل واسعة عبر السوشيال ميديا ممن شاهدوا الفيلم، وعلقوا على طريقة أداء كريم فى أولى تجاربه بعالم هوليوود، حيث يشارك للمرة الأولى من بوابة "A Score to Settle".

كما تداول رواد السوشيال ميديا خلال فيديو أبرز المشاهد التى تجمع بين كلا من كريم ونيكولاس كيدج خلال الفيلم الذى تدور قصته حول مجرم يلعب دوره نيكولاس كيدج والذى ينهى عقوبة السجن لمدة 22 عاما ثم يخرج لينتقم من أفراد عصابته السابقة، ويقرر تصفية حساباته القديمة معهم بقتلهم، لكن تنشأ علاقة صداقة تجمعه مع ابنه الشاب، فيدخل فى صراع داخلى بين رغبته فى الانتقام ورغبته فى الاستمتاع بالحياة مع ابنه.

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بينما يلعب محمد كريم دور شخص اسمه "جيمى"، وهو أحد رجال العصابة الذين يبحث عنهم نيكولاس كيدج ليقتلهم فى محاولته للانتقام.