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شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تجرى جلسة تصوير مع عدد من معجبيها "المحظوظين" فى منزلها بلندن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم جيدا النجمة العالمية تايلور سويفت كيف تتعامل مع محبيها ومعجبيها وتتقن الوصول لقلوبهم بطرق مختلفة.
فاجأت تايلور سويفت البالغة من العمر 29 عاما وتمتلك شعبية جارفة حول العالم بانتقاء عدد من معجبيها لجلسة تصوير "سرية" فى منزلها الموجود فى لندن، وهى المفاجأة التى أبهرت الكثيرين كون النجمة الشابة تختار عدد من المعجبين المحظوظين ليكونوا جزءًا من يومها وتلتقط معم الصور بطريقة مميزة وكأنهم اصدقاء مقربين.
فظهرت سويفت بأحدى الصور وهى تقبل بعض المعجبين وصور أخرى وهى تحتضنهم، إضافة إلى التقاطها الصور بطرق تحمل خفة ظل واضحة.
تايلور سويفت بجلسة التصوير مع معجبيها
تايلور سويفت بجلسة التصوير مع معجبيها
تايلور سويفت بجلسة التصوير مع معجبيها
تايلور سويفت بجلسة التصوير مع معجبيها
تايلور سويفت بجلسة التصوير مع معجبيها
تايلور سويفت بجلسة التصوير مع معجبيها
تايلور سويفت بجلسة التصوير مع معجبيها
تايلور سويفت بجلسة التصوير مع معجبيها
تايلور سويفت بجلسة التصوير مع معجبيها
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