شكرا لقرائتكم خبر عن "آه يا حنان" لمصطفى حجاج تقترب من 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية " آه يا حنان " للمطرب مصطفى حجاج من الوصول إلى مليون ونصف مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" فى 23 يوليو الماضى، ضمن أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "هتزهزه"، وهى من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس.

ألبوم "هتزهزه" استغرف مصطفى حجاج فى تحضيره 3 سنوات كاملة، وتقرر طرح كل أسبوع أغنية منه والبداية اليوم بأغنية "آه يا حنان"، وتعاون حجاج فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.

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وطرح حجاج مؤخرا كليب أغنية "اعمل الصح" الوطنية، من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، وذلك بالتزامن من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.