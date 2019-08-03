هل تنضم كيت بلانشيت لفريق عمل النسخة الجديدة من فيلم Nightmare Alley

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت النجمة العالمية كيت بلانشيت فى مفاوضات من أجل الانضمام لفريق عمل فى النسخة الجديدة من فيلم " Nightmare Alley"، مع النجم العالمى برادلى كوبر، وهو الفيلم الذى سيقوم بإخراجه جيلرمو ديل تورو، وقصته مبنية على كتاب يحمل نفس الاسم، وذلك حسب موقع "هوليوود ريبورتر".
يذكر أن كيت بلانشيت قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها "Cinderella" و"Knight of Cups" و"Thor: Ragnarok" و"Blue Jasmine" و"I'm Not There" وغيرها.
كيت بلانشيت
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