شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلادها.. صور نادرة من مقتنيات ومنزل مديحة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة ذكرى ميلاد أميرة الفن الجميلة مديحة كامل والتى يحتفل مؤشر البحث جوجل اليوم بذكرى ميلادها الرابعة والسبعون حيث ولدت فى 3 أغسطس من عام 1946 نعرض مجموعة من الصور النادرة التى ينشر بعضها لأول مرة من المقتنيات الخاصة للفنانة الراحلة ومن داخل منزلها الذى عاشت وماتت فيه ، كما نعرض عددا من الصور لمراحل حياتها المختلفة من الطفولة والصبا حتى الوفاة وبعض الصور الخاصة التى تجمعها بابنتها الوحيدة ميرهام الريس فى مراحل مختلفة وكذلك صور لأسرتها ووالديها ، وعدد من نجوم الفن والسياسة.

وتضم هذه الصور صور الفنانة مديحة كامل وهى طفلة على المسرح المدرسى وأثناء مشاركتها فى عروض الأزياء المختلفة وهى فى سن 15 عاما ، وعدد من الصور التى تجمعها بالرئيس ياسر عرفات وعملاق المسرح يوسف وهبى والفنان العالمى عمر الشريف ، وكذلك بعض صورها بعد الاعتزال وبعض المقتنيات الخاصة من منزلها ومنها المصحف الذى أهداه لها الشيخ الشعراوى وعليه إهداء بخط يده ، وبعض اللوحات الزيتية التى رسمتها الفنانة الراحلة التى كانت تهوى الرسم والعزف على الجيتار.