وليد توفيق: مبروك للصديق نقيب الموسيقيين في مصر الحبيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: وجه الفنان اللبناني وليد توفيق رسالة تهنئة للفنان هاني شاكر، بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية. نشر توفيق صورة تجمعه بشاكر، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، علق عليها: "ألف مبروك للصديق العزيز الفنان هاني شاكر فوزه بمنصب نقيب المهن الموسيقية في مصر الحبيبة". يذكر أن الفنان هاني شاكر فاز بمنصب نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالي، بعد حصوله على نسبة تصويت تجاوزت 70% أمام منافسه الوحيد مصطفى كامل. ​

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