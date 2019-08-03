أصالة: صديقتي خانتني وطعنتني بظهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تدوينة تتهم فيها صديقتها بالخيانة.

كتبت أصالة: "إن حدسي غالبًا لا يخون الواقع ولا يخالفه، ومثلي كُثر، لقد عرفت مسبقًا أنها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودي، وهي التي لا تعرف كيف أنا محاطة بحب كبير ومن أناس كثير، إلا أن الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أن يزول سريعًا".

وأضافت: "إن من طعني بالظهر لا يستحق أن يوجع قلبي، وقد تعهدت لروحي ألا أسمح لأحد أن يمسها، فالخيرون كثر، وقد من الله علي بنعمة الاختيار، لن أحاول أن أصلح ما أفسده الزمن فيهم، وسأخذ ما أنعم الله به عليّ، لن أفسد علاقتي الطيبة، ولن أسامح من لا يستحق".

وتستعد أصالة نصري خلال الأيام المقبلة لطرح ألبومها الجديد "في قربك"، كما تستعد لإحياء حفل غنائي في لندن منتصف شهر أغسطس الجاري، على هامش الاحتفالات بعيد الأضحى، كما تشارك كضيف شرف في فيلم "ولاد رزق 2" المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى.​

