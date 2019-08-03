صلاح عبد الله: يجب تدريس عمرو عبدالجليل في المعاهد الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على "تويتر"، رسالة خاصة إلى الفنان عمرو عبد الجليل.

وكتب صلاح في رسالته قائلاً: "يا عمورة وأنا بتفرج عليك بنسى إني ممثل.. ودايمًا بضرب بيك المثل لكل الجيل الطالع اللي بشتغل معاهم.. وأرى بصدق إن مشوارك الفني يجب أن يُدرَّس في المعاهد الفنية المتخصصة، وسعيد إنه لقيت الفرصة دي عشان أقولك اللي جوايا على الملأ".

ورد عمرو عبدالجليل على صلاح عبدالله قائلاً: "أستاذنا الكبير حبيبي".

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يذكر أن صلاح عبد الله شارك في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل "هوجان" مع محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز ورياض الخولي وأوس أوس وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد.

والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.