بالصور.. هالة فاخر وأحمد فتحي يبدأن تصوير "ريما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بدأ الفنانان أحمد فتحي وهالة فاخر تصوير دورهما في الفيلم السينمائى الجديد "ريما" داخل "ستديو مصر" في منطقة الهرم.

جمعت المشاهد التي جرى تصويرها في الأيام الأولى من الفيلم هالة فاخر وإيهاب فهمي وأحمد فتحي والطفلة ريم، وذلك داخل بلاتوه الحارة الشعبية.

وعلى جانب آخر، ما زالت الجهة المنتجة للفيلم تبحث عن بطلة نسائية للعمل، حيث لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن.

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الفيلم هو التجربة الثانية للمنتج عمرو طنطاوي، بعد فيلمه الأول "يوم العرض" الذي تم طرحه في أبريل الماضي.

"ريما" فيلم اجتماعي تشويقي، يشارك في بطولته: محمد ثروت، فراس سعيد، هالة فاخر، إيهاب فهمي، مها نصار، علاء مرسي، إلى جانب ظهور خاص لبيومي فؤاد وأحمد فتحي.

العمل إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، وتأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.