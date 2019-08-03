درة تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها، عبر "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، ترتدي فستانًا قصير باللون الأبيض. يُذكر أن الفنانة درة تصور حاليًا دورها في مسلسل "بلا دليل"، من بطولة خالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة. والعمل من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، وإنتاج سينرجي.

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