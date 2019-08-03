المخرجة منال الصيفي: "بلا دليل" تجربة لها طابعها الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت المخرجة منال الصيفي أنها تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "بلا دليل" في منطقة شبرامنت بالمريوطية، والذي وصفته بأنه "تجربة لها طابعها الخاص".

وقالت الصيفي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن فريق عمل المسلسل يحصل على إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداءً من الوقفة، لحين العودة مرة أخرى إلى لوكيشنات التصوير بعد العيد.

وأضافت أن "مراحل التصوير خلال الكواليس تمر بحالة من الاستقرار والهدوء والتفاهم بين أبطال وفريق العمل، الذي أسعد بالتعاون معهم في هذه التجربة الدرامية الممتعة".

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وأشارت إلى أن جميع مشاهد العمل سيتم تصويرها في مصر، وليس هناك أي مشاهد تتطلب السفر إلى الخارج، نافيةً وجود أي تعديلات قد تطرأ على المسلسل.

وعن الحلقات الـ45 للعمل، قالت الصيفي: "ليس أمرًا جديدًا على مشاهدي الدراما، فالجمهور اعتاد على مشاهدة مثل هذه الأعمال الطويلة، وبلا دليل تجربة لها طابعها الخاص".

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.