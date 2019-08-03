رامز أمير في رسالة للسقا: "بتعلم من نجوميته وأخلاقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان رامز أمير صورًا تجمعه بالفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، موجهًا له رسالة أعرب فيها عن مدى إعجابه الشديد بأعماله.

علق أمير على الصور قائلاً: "أسف لو هطول عليكوا شوية بس نفسى أقول كلمتين من قلبي لنجم هو اللي ليه الفضل الأول إني أحب الأكشن، يمكن الناس متعرفش وأحمد السقا نفسه ميعرفش، بس حبي للتمثيل والأكشن بدأ معايا لما شوفت (شورت وفنلة وكاب) ومن ساعتها وبقى هو البطل بتاعي اللي نفسي أبقى زيه".

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وأضاف: "حبي ليه هو اللي خلاني أمثل، هو اللي خلاني أعمل أكشن، أنا بدون مبالغة اتفرجت على فيلم لأحمد السقا حوالي عشرين مرة ويمكن أكتر".

وتابع أمير: "السقا بالنسبالي مش بس نجم الأكشن الأول، السقا نجم هفضل أتعلم منه كل يوم، بتعلم من نجوميته، وبتعلم من أخلاقه، هفضل طول عمري من معجبينك يا نجم مصر الأول".

وشارك الفنان رامز أمير في موسم عيد الفطر السينمائي بفيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، كما تعاقد مع المنتج محمد السبكي على فيلم من بطولته. ​

