مي فاروق تدعو لفجر السعيد بالشفاء العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت المطربة مي فاروق صورة للإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تدعو لها بالشفاء العاجل، بعد وعكتها الصحية الأخيرة.

علقت فاروق على الصورة قائلة: "بتمنالك من قلبي الشفاء العاجل والصحة والعافية، ألف سلامة عليكي ما تشوفي شر أبدًا من معرفتي بيكي إنسانة جميلة ومحترمة وبفتكرلك دائمًا ترحابك واستقبالك ليا في بلدك الحبيب الكويت ربنا يطمننا عليكي وتقومي بالف سلامة".

وأكدت بعض وسائل الإعلام الكويتية تعرض السعيد لنزيف داخلي أدخلت على إثره غرفة العناية المركزة، وأن وضعها الصحي غير مستقر.