قدّم المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس مجلس إدارة الهيئةالعامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، العزاء في وفاة والد المنتج حمادة إسماعيل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "أتقدم بأحرالتعازي لأخي وصديقي حمادة إسماعيل في وفاة والده رحمة اللهـ وإن شاء الله آخر الأحزان".
يذكر أن والد المنتج حمادة إسماعيل رحل عن عالمنامساء يوم الخميس الماضي، و تم تشييع جثمانه أمس عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالدراسة.
ومن المقرر أن يتلقى المنتج حمادة إسماعيل، غدًا الأحد، العزاء في المغفور له بإذن الله والده، في مسجد الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة عقب صلاة المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي أل شيخ يُعزي حمادة إسماعيل في وفاة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.