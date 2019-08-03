تركي أل شيخ يُعزي حمادة إسماعيل في وفاة والده

قدّم المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس مجلس إدارة الهيئةالعامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، العزاء في وفاة والد المنتج حمادة إسماعيل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "أتقدم بأحر

التعازي لأخي وصديقي حمادة إسماعيل في وفاة والده رحمة اللهـ وإن شاء الله آخر الأحزان".

يذكر أن والد المنتج حمادة إسماعيل رحل عن عالمنا

مساء يوم الخميس الماضي، و تم تشييع جثمانه أمس عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالدراسة.

ومن المقرر أن يتلقى المنتج حمادة إسماعيل، غدًا الأحد، العزاء في المغفور له بإذن الله والده، في مسجد الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة عقب صلاة المغرب.

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