بعد تصدره "تويتر".. مصطفى قمر يوجه رسالة لجمهوره

وجه الفنان مصطفى قمر رسالة لجمهوره، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "شكراً لكل جمهوري أنه وصل هاش تاج مصطفي قمر علي تويتر تريند رقم ١ في مصر، ادخلوا شاركوا و قولوا آراءكم في أغنية س من

الناس".

يذكر أن الفنان مصطفى قمر يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ضحكت ليا"، ويضم الألبوم 12 أغنية، من بينهم "س من الناس، معجب، ضحكت ليا، حبيبك اللى تحبه، نفس السيناريو،

عارف، ناوي، نفس الاحساس، قفلت السكة، نسيتنى خلاص، سلمي، باب موارب، أيامنا، لو عرفت".

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ويتعاون الفنان مصطفى قمر مع مجموعة كبيرة من الملحنين والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، خالد عادل، محمد الهادي، وليد سعد، أمير طعيمة، رضا زايد، سامح كريم، أسامة مصطفى، خالد أمين، أحمد علاء الدين.