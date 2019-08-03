في ذكرى ميلاده.. أدوار لا تنسى للفنان الراحل أحمد عقل

يصادف اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد عقل، الذي شارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والإذاعية والسينمائية مع كبار الممثلين الذين كان لهم علامة فارقة السينما والدراما المصرية، لكنه لم يحظ بالبطولة المطلقة في أي عمل من أعماله الفنية سواء بالسينما أو الدراما أو المسرح.
وفيما يلي نستعرض أبرز الأعمال الفنية له:
الإرهاب والكباب
كان فيلم كوميدي من بطولة عادل إمامويسرا وكمال الشناوي، وشارك به "عقل"، وكان ينقل صورة عن الواقع بشكل كوميدي ساخر.
السفارة في العمارة
فيلم كوميدي للزعيم عادل أمام، وداليا البحيري، ولطفي لبيب، وتناول الفيلم قصة شخصية مستهترة تسير في طريقها للاعتدال بالتتابع مع أحداث الفيلم.
اللعب مع الكبار
استمرت مشاركة "عقل"، مع الزعيم عادل أمام في فيلم اللعبمع الكبار، الذي كان له آثر كبير حينئذاك وحظى باهتمام عدد كبير ممن النقاد.
معالي الوزير
بطولة أحمد زكي ويسرا وعمر الحريري ولبلبة وهشام عبد الحميد. الفيلم من إخراج سمير سيف وتأليف وحيد حامد وإنتاج الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وظهر "عقل" في دور إمام المسجد الذي ترك علامة بدوره مع المشاهدين.
الباشا التلميذ
بطولة كريم عبد العزيز، وغادة عادل، وحسن حسني، وظهر "عقل"، في دور رئيس للجامعة التي ذهب لها "عبد العزيز"، من أجل اللالتحاق بها في شكل كوميدي ساخر.
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