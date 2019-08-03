بالأبيض و الأسود.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

خطفت الفنانة درة الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت صورة إطلالتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها بارتداء فستان أنيق باللون الأبيض و الأسود. بارتداء فستان أنيق باللون الأبيض و الأسود. يذكر أن الفنانة درة تشارك في بطولة مسلسل "بلا دليل"، وهو من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفي، و بطولة كل من خالد سليم، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة. إنجي علاء، و إخراج منال الصيفي، و بطولة كل من خالد سليم، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة. Advertisements

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