بالفيديو.. جعفر الغزال يطرح أحدث كليباته "شو لايكه"

طرح الفنان جعفر الغزال أحدث كليباته بعنوان "شو لايكه"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهو من كلمات حارث فياي، و ألحان علي صابر، و توزيع عثمان عبود، و إخراج إيهاب الراشد. علي صابر، و توزيع عثمان عبود، و إخراج إيهاب الراشد. يذكر أن الغزال طرح مؤخراً أغنية بعنوان "بحبك نغشيت"، وهي من ألحانه، و كلمات رامي العبودي، و توزيع أحمد المهندس، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر "يوتيوب".

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