الأحد.. فريق فكرة يعرض "أنت حر" ضمن فعاليات مهرجان أفاق

يستعد فريق فكرة لعرض مسرحية "انت حر"، للكاتب الكبير لينين الرملي، علي خشبة مسرح تياترو أفاق، وذلك يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسةمساءً.
يشار إلي أن مسرحية "انت حر"، تُعرض ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أفاق، دراما تورج محمدشوقي، تصميم استعراضات عبدالله أحمد، سينوغرافيا و إخراج محمد شريف.
يذكر أن العرض يدور في إطار كوميدي، ويتناول الأزمات العامة التي يعيشها الإنسان فيما يخص الحريات، كالتعبير عن سياسة المجتمع أو حرية الإنسان في ممارساته وما يخضع له من تحكمات خلال حياته.
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