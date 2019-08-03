شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الأفلام اللبنانية المستقلة 11 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق مهرجان الأفلام اللبنانية المستقلة نسخته لعام 2019 ، فى 12 سبتمبر المقبل، فى سينما متروبوليس أمبير صوفيل، فى محلة الأشرفية - بيروت، على أن يسبقه فى ١١ سبتمبر حفل افتتاح، ويختتم بحفل لتسليم الفائزين الجوائز من قبل لجنة الحكام التى تضم شخصيات محلية و عالمية.

وكشف مدير المهرجان غوتييه شربل أن 900 فيلم تقدم هذه السنة للتنافس فى المهرجان من أكثر من 87 دولة، مشيرا إلى أن برنامج هذه السنة للمهرجان يتضمن أفلاما تم اختيارها من أكبر المهرجانات العالمية، مثل مهرجان تورنتو السينمائى الدولى، ومهرجان روتردام الدولى للأفلام، ومهرجان مدينة البندقية السينمائى، ومهرجان كان السينمائى، ومهرجان رؤى الواقع للأفلام الوثائقية.

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وقال إن مهرجانات الأفلام يقع على عاتقها مسؤولية تجاه المجتمع وصناع الأفلام، خصوصا ان الفن يحب أن يحمل رسالة، لذلك يرفع المهرجان لهذا العام الصوت للتوعية حول الصحة النفسية ، وهدفنا المشترك هو مجتمع صحى حيث يمكن للفنان استخدام الفن كوسيط للتعبير عن رسائله بحرية تامة، كما اخترنا هذا العام النجمة مارلين مونرو لتتصدر صورتها ملصقاتنا لهذا العام لعدة أسباب أهمها ارتباطها بالسينما ولجاذبيتها التى اشتهرت بها، وكذلك من اجل شعار الصحة النفسية.

ولفت إلى أن المهرجان يراد منه أن يلعب دورا للتواصل ولدعم الفنانين المستقلين، كما أنه يحاول أن يوجد مساحة حيث يمكن للفنانين تقديم يد المساعدة لبعضهم البعض.