شكرا لقرائتكم خبر عن 3951 جنيها استرلينيا سعر فستان هيدى كلوم فى احتفالها بزواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة و السوبر موديل الشهيرة هيدي كلوم أن تثير الجدل باختيارها المذهل لتصميم الفستان الذي ارتدته خلال احتفالها بزواجها علي توم كوليتز في كابري ، حيث تحول فستان كلوم لمحط تركيز قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة.

اختارت هيدي كلوم فستانها ذو اللون الابيض المصنوع من الدانتيل من تصميم دار أزياء " Alessandra Rich " ووصل سعره 3951 جنية استرليني .

يذكر أن هذا هو الاحتفال الثاني بزواج هيدي كلوم وتوم كوليتز و كان الثنائي قد تزوجا سراً في محكمة بيفرلي هيلز في فبراير الماضي ، وحضر مع الزوجين في الاحتفال أطفال هايدي كلوم الأربعة وهم ليني ، 14 عاماً ، هنري ، 12 عاماً ، يوهان ، 11 عاماً ، ولو البالغة من العمر ثماني سنوات ، التي تشاركها مع زوجها السابق النجم سيل .



هيدي كلوم (1)

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هيدي كلوم (2)



زواج هيدي و توم (6)



زواج هيدي و توم (7)



زواج هيدي و توم (8)