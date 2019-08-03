3951 جنيها استرلينيا سعر فستان هيدى كلوم فى احتفالها بزواجها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة و السوبر موديل الشهيرة هيدي كلوم أن تثير الجدل باختيارها المذهل لتصميم الفستان الذي ارتدته خلال احتفالها بزواجها علي توم كوليتز في كابري ، حيث تحول فستان كلوم لمحط تركيز قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة.
اختارت هيدي كلوم فستانها ذو اللون الابيض المصنوع من الدانتيل من تصميم دار أزياء " Alessandra Rich " ووصل سعره 3951 جنية استرليني .
يذكر أن هذا هو الاحتفال الثاني بزواج هيدي كلوم وتوم كوليتز و كان الثنائي قد تزوجا سراً في محكمة بيفرلي هيلز في فبراير الماضي ، وحضر مع الزوجين في الاحتفال أطفال هايدي كلوم الأربعة وهم ليني ، 14 عاماً ، هنري ، 12 عاماً ، يوهان ، 11 عاماً ، ولو البالغة من العمر ثماني سنوات ، التي تشاركها مع زوجها السابق النجم سيل .
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