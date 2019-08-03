شكرا لقرائتكم خبر عن 57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، بطولة النجم العالمى دواين جونسون والممثل جايسون ستاثام، 57 مليون دولار إيرادات محلياً داخل أمريكا الشمالية، فى افتتاحيته الاولى يوم الخميس الماضى.

وبالرغم من التقييمات الإيجابية الكبيرة التى حققها الفيلم من قبل النقاد والمشاهدين، إلا ان الفيلم خالف التوقعات التى كانت ترجح تحقيقه 60 مليون دولار فى افتتاحيته المحلية الاولى، ومن المقرر ان يعرض الفيلم فى 4253 شاشة عرض فى مختلف أنحاء العالم نهاية الأسبوع الجارى.

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فيلم Hobbs & Shaw، هو استكمالاً لأحداث السلسلة الشهيرة The Fate of the Furious، التى نجحت فى تحقيق 5.1 مليار دولار، منذ طرحها فى 2001، وحتى أخر جزء منها العام الماضى، ومن المرجح ان يتم إصدار الجزء التاسع من السلسلة منتصف العام المقبل.

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.