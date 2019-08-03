الأمم المتحدة تحذر من هجمات إرهابية حول العالم

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 05:47 مساءً - أكد تقرير صدر عن فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي أن تنظيم ” داعش ” يواصل تطوره نحو شبكة سرية تحضيرا للعودة إلى الظهور مجددا في المستقبل على الرغم من هزيمته عسكريا في سوريا والعراق .
وحذرت الأمم المتحدة انخفاض وتيرة أنشطة الإرهاب الدولي في الآونة الأخيرة لن يدوم طويلا وقد ينتهي حتى نهاية العام الجاري بموجة هجمات جديدة في مختلف أنحاء العالم .
وأشار التقرير إلى قلق المنظمة العالمية من الخطر الذي يشكله نحو 30 ألف متشدد أجنبي انضموا إلى ” الخلافة الإسلامية ” ويعتقد أنهم ربما لا يزالون على قيد الحياة ويواصلون أنشطتهم .
وأكد التقرير أيضا أن ” القاعدة ” لا تزال قوة ملحوظة في سوريا واليمن والصومال ومعظم أنحاء غرب إفريقيا .
وأشار التقرير الأممي إلى التعاون بين مسلحي ” داعش ” و” القاعدة ” في منطقة الساحل وغرب إفريقيا بغية تقويض الحكومات المحلية الهشة محذرا من أن عدد الدول في القارة السمراء التي تواجه هذا الخطر قد يزداد .. غير أن ” داعش ” لا يزال أقوى منها بكثير من حيث مستوى التمويل والشهرة والإعلامية والخبرة القتالية ولا يزال يشكل أشد خطر يهدد السلام الدولي مباشرة .
وحسب تقييمات التقرير الذي يستند إلى معطيات الأجهزة الاستخباراتية لمختلف الدول فقد عاد ألفا متطرف على الأقل إلى أوروبا .
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