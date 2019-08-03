إيوان فى حفل كامل العدد فى لافام مارينا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

فى أول حفل له فى مارينا، أحيا الفنان اللبناني إيوان حفلًا غنائيا كبيرا بفندق جولدن أوشن بمارينا 5 بداخل شاطئ لافام الخاص بالسيدات.

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم المجتمع بالإضافة لعدد كبير من السيدات من مختلف الأعمار.

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وقدم الفنان اللبناني خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته، بالإضافة لأغنيات باللهجة لبنانية وكافة اللهجات العربية لفنانين من لبنان وسائر الدول العربية، والتي أشعل بها الحفل حتى غروب الشمس.

يذكر أن الفنان اللبناني إيوان كان قد أطلق مؤخراً، ألبومه الخاص، والذي يحمل اسم “يا 100 نورت” الذي ضم عدة أغنيات، منها باللهجة اللبنانية، ومنها باللهجة المصرية، أبرزها أغنية “بفتكر الخير”، من كلمات ​أيمن عز​ والحان مدين وتوزيع ​عمرو عبد الفتاح​، الذي صورها بطريقة الفيديو كليب، من إخراج ​عمر حديدي​.

وكان الفنان اللبناني قد أعلن عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه سيظل في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لإحياء عدة حفلات فنية هناك.