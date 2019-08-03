شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ظهور المطربة أصالة فى "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر المطربة أصالة فى مشهد واحد ضمن أحداث فيلم "ولاد رزق 2" يجمعها بالنجمة يسرا والنجم ماجد المصرى، ويتضمن المشهد حفلا يتواجد فيه جميع أبطال الفيلم أحمد عز وعمرو يوسف واحمد الفيشاوى وأحمد داوود، ويكون المشهد تمثيليا وليس له علاقة بالغناء، حيث تظهر أصالة ممثلة لأول مرة من خلال هذا المشهد، وتم تصوير مشهد أصالة فى ساعتين فقط.

ويحتفل صناع ونجوم "ولاد رزق 2" بالعرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطال وصناع الفيلم وعلى رأسهم أحمد بدوى مدير عام شركة "سينرجى فيلمز" المنتجة للفيلم، وأحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى ونسرين أمين، وآخرون، بالإضافة لمخرج الفيلم طارق العريان وزوجته النجمة أصالة، وعدد من ضيوف شرف الفيلم ومنهم غادة عادل وسوسن بدر وآخرين.

كما يعرض الفيلم للجمهور يوم الخميس، فى جميع دور العرض السينمائى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عرض الفيلم فى دولة الإمارات والخليج بالتزامن مع عرضه فى مصر.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.