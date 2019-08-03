شكرا لقرائتكم خبر عن بين القبلات وركوب الجمل.. هكذا قضت جنيفر لوبيز وقتا ممتعا مع خطيبها فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمتعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز البالغة من العمر 50 عاما بزيارة مع طفليها التوأم وخطيبها وأطفاله للقدس، وما لفت الأنظار هو حرص خطيبها أليكس رودريجيز على الإعلان كعادته عن حبه الشديد لها، فظهر بإحدى الصور وهو يقبل رأسها وذلك خلال تجولهما بإحدى الأسواق هناك.

كما استمتعت جنيفر لوبيز بركوب الجمل مع ابنها ماكس كذلك مع خطيبها اليكس رودريجيز .

ظهرت جنيفر لوبيز بإطلالة "كاجوال" مميزة، حيث ارتدت قميصا باللون الأبيض وبنطلون جينز باللون الكحلى من تصميم "Polo Ralph Lauren" وصل سعره إلى 249 جنيها إسترلينيا.

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جينفر لوبيز و اليكس



جينفر لوبيز و اليكس



جينفر لوبيز و اليكس واطفالهما



