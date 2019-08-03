القومى للسينما يكشف عن أفيش الدورة الرابعة لملتقى رؤية لسينما الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما عن أفيش الدورة الرابعة لملتقى رؤية لسينما الشباب، والمقرر إقامتها فى الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر المقبل. من جانبة أعلن الدكتور خالد عبد الجليل أن حفلى الافتتاح والختام للملتقى سوف تقام فعالياتها بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وأنه ولأول مرة يقام الملتقى بمشاركة دول عربية وبالتعاون مع الاتحاد العام للفنانين العرب ونقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب "مسعد فودة". ويقوم المركز القومى للسينما حاليا باستقبال الأفلام للمشاركة في الدورة الرابعة حتى 15 أغسطس. Advertisements كما تقام علي هامش فعاليات الملتقي محاضرات فنية للتصوير يقوم بها الدكتور "محسن أحمد" وكيفية الحصول على منح للمخرجة "هالة جلال" وفى الإخرج للدكتور " احمد سمير فرج" و لتسويق المهرجانات للمخرجة نيفين شلبي و سينما الموبايل "لمحمد كرارة". وسوف يضم الملتقى بجانب مسابقات السينما المستقلة أقسام السينما بالجامعات المصرية المختلفة. يذكر أن الملتقى سيقام تحت إشراف عام لمدير التصوير د.سمير فرج وإدارة صفاء مراد.

الافيش

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